Coronavirus. Terapie di riabilitazione con le acque termali per il post Covid

Le acque termali per la prevenzione e riabilitazione post-Covid. E’ l’obiettivo delle Terme di Montecatini (Pistoia) in tempo di pandemia anche per quando questa fase sarà finalmente passata.

Le acque termali, spiegano dalle terme, sono «considerate un efficace antidoto per l’innalzamento delle difese immunitarie e la cura delle patologie respiratorie e motorie, anche per coloro che hanno contratto il Coronavirus. Si tratta di cure idropiniche, inalazioni, riabilitazione muscolare con la fango-balneoterapia. Servizi che saranno erogati allo stabilimento Redi e che fanno parte di un ‘pacchetto’ più ampio, che grazie all’accreditamento ottenuto dal Sistema sanitario nazionale contiene anche la riabilitazione, la diagnostica leggera e anche un centro prelievi e realizzazione di tamponi rapidi e molecolari.

Il coordinatore Bellandi: «Proposti anche come centro di vaccinazione»

«Ci siamo anche proposti come struttura adatta a ospitare la vaccinazione di massa anti-Covid», dice l’ex sindaco della città ed ex primario di radiologia all’ospedale di Pescia (Pistoia) Giuseppe Bellandi, elencando l’impegno delle terme sul fronte riabilitativo Covid. Bellandi è stato chiamato dalle Terme a coordinare l’intero percorso: mentre sono già attive le tradizionali cure termali, per i pazienti ex Covid si stanno ultimando le fasi organizzative della riabilitazione. I via definitivo all’erogazione di tutti i servizi è previsto per la primavera.