Coronavirus in Toscana. Chianciano Terme, scuole e parchi chiusi fino al 4 ottobre

Attività didattiche e sportive extrascolastiche sospese e chiusura dei parchi gioco fino al 4 ottobre a Chianciano Terme (Siena) «sulla base della situazione sanitaria in corso dovuta ai recenti e numericamente non trascurabili casi di positività al Covid-19 all’interno del territorio cittadino». E’ quanto sancito dalle ordinanze disposte oggi dall’amministrazione comunale che in una nota spiega: «vengono sospese le attività didattiche per gli alunni della scuola dell’infanzia di Viale Dante e Via del Cavernano, delle scuole primarie ‘De Amicis’ e ‘Mencarelli’ e secondaria di I° grado; rimane escluso dalla sospensione il nido comunale d’infanzia ed i nidi privati e l’istituto di istruzione superiore ‘Pellegrino Artusi’».

Sospese attività extrascolastiche Sospese in tutto il territorio comunale «tutte le attività, sportive e culturali extrascolastiche per i ragazzi in età dai 3 ai 14 anni o comunque frequentanti fino alla Scuola Secondaria di I° grado» prosegue la nota del Comune di Chianciano Terme che ha predisposto anche «la chiusura dei parchi gioco (Parco Fucoli, Parco Sant’Elena, Parco della Macerina, Parco di Via Dante e Parco in zona Le Piane) e tutte le aree attrezzate (palestre outdoor, skate park) e del campetto polivalente presso lo Stadio Maccari». Nella cittadina termale senese, dall’apertura della scuola e fino a ieri, sono stati registrati 9 casi positivi in ambito scolastico tra insegnanti e alunni e 70 casi sottoposti a misure di isolamento domiciliare fiduciario.