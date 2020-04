Coronavirus. In Toscana tasso di letalità del 6,9%. Il nord ovest della regione l’area più colpita

Il tasso di letalità (rapporto deceduti su casi positivi totali) del coronavirus in Toscana è del 6,9%, contro circa il 18% della Lombardia e il 13% dell’Emilia Romagna e della media italiana. Marcate, però, le differenze tra le tre Asl toscane con la Toscana Nord Ovest all’8,1%, la Centro al 7% e la Sud Est al 3,8%. Complessivamente i deceduti all’ultimo dato disponibile aggiornato sono 518. E’ quanto reso noto nel report settimanale dell’Agenzia regionale di sanità (Ars).

In calo i ricoverati «Il 3 aprile i ricoverati per Covid-19 in Toscana erano 1.437 – precisa l’Ars – per diminuire progressivamente fino al dato di ieri 13 aprile che era di 1.217 (-17%)». I ricoverati in terapia intensiva nello stesso periodo «sono stati al massimo 288 al 3 aprile, mentre ieri erano 225 (-22%.)». In ciascuna azienda, precisa l’Ars, «il numero di posti letto disponibili per Covid 19 in terapia intensiva è di molto superiore ai posti letto effettivamente occupati». I casi positivi in Toscana al 13 aprile erano 7.390.

Toscana Nord Ovest più colpita «Ad oggi – sottolinea l’Agenzia regionale per la sanità della Toscana (Ars) – la Toscana ha cumulato 198 casi positivi ogni 100.000 abitanti, contro i 264 della media italiana». La circolazione del virus in Toscana si presenta fortemente differenziata: più colpito il territorio di competenza dell’Asl Nord Ovest, con 238 casi per 100.000 abitanti mentre sono registrati poi 194,8 casi ogni 100.000 abitanti nell’Asl Toscana Centro e 143,5 nella Sud Est. «Volendo individuare un modello interpretativo – viene spiegato -, la zona Asl Nord Ovest pare comportarsi come le regioni del Nord Italia, mentre l’andamento della Sud Est assomiglia maggiormente alle regioni del Centro Sud».