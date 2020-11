Coronavirus in Toscana. Zona rossa, 2617 attività chiuse temporaneamente nelle province di Arezzo e Siena

Sono 1426 su un totale di 45266 nella provincia di Arezzo e 1191 su 36888 nella provincia di Siena le attività commerciali temporaneamente chiuse al pubblico dopo l’inclusione della Toscana in zona rossa per la gestione dell’emergenza coronavirus. Lo rivela uno studio di Infocamere per la Camera di Commercio di Arezzo-Siena.

Chiusure ritenute opportune «A questi numeri si vanno ad aggiungere, quelli di altre imprese soprattutto commerciali, che pur non avendo obblighi di chiusura al pubblico a causa dell’oggettiva difficoltà della circolazione delle persone e quindi a fronte di consistenti contrazioni nel volume di vendite hanno ritenuto più opportuno sospendere le proprie attività» spiega una nota della Camera di Commercio di Arezzo-Siena.