Coronavirus. Troppi ragazzi in giro, il sindaco fa appello ai genitori: «Aiutateci a fare rispettare le regole»

Troppi ragazzini in giro da qualche giorno, a Pietrasanta (Lucca), gruppi di adolescenti sono tornati ad incontrarsi non osservando le regole previste per l’emergenza sanitaria. Di ciò esprime preoccupazione il sindaco Alberto Stefano Giovannetti che invita i genitori a «richiamare i figli».

«Importante continuare nello sforzo» «Nella Fase 1 c’è stato un grande rispetto delle raccomandazioni, e per questo ringrazio le famiglie ed i ragazzi per averle osservate con scrupolo – spiega il sindaco – ma con la Fase 2 ci sono troppi ragazzi a giro. Indossare la mascherina non ci esenta dal rispetto delle regole né dal mantenere le distanze né tanto meno rende immuni al contagio o portatori del contagio. Non si può andare in spiaggia a giocare a beach volley, né tanto meno ritrovarsi in gruppo nel centro storico o nelle piazze». Dunque, è l’appello, «cari genitori aiutateci a fare rispettare le regole di buona condotta. Capisco che per un teenager sia ancora più doloroso e comprendo perfettamente le difficoltà di costringere figli e nipoti a restare ancora in casa viste le belle giornate e la chiusura delle scuole – dice ancora il sindaco Giovannetti – ma è estremamente importante continuare nello sforzo per evitare assembramenti e raggruppamenti. Non siamo in vacanza, siamo ancora in trincea: i nostri comportamenti ora sono ancora più fondamentali».

«Fase 2 non è liberi tutti» «La Fase 2 non è un ‘liberi tutti’ e non significa poter tornare a fare la vita di prima. Almeno non ancora – conclude – Significa limitare le uscite alle necessità, che sono la spesa, il lavoro e le urgenze con l’aggiunta della possibilità di fare passeggiate ed attività sportiva nei modi e tempi previsti da decreti ed ordinanze ma mai in forma di assembramento o tra gruppi».