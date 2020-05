Coronavirus. Ubriaco sale su bus senza mascherina e blocca corsa, denunciato

Ubriaco, è salito su un bus dell’Ataf e ha iniziato a inveire contro l’autista che lo aveva invitato a scendere perché non indossava la mascherina. Per questo un 42enne è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio dalla Polizia.

Sanzione per ubriachezza manifesta L’episodio è avvenuto ieri intorno alle 20 in via Sestese. Secondo quanto riferito l’uomo, italiano, è rimasto nell’autobus fino all’arrivo degli agenti, bloccando la corsa per circa mezz’ora. Nei suoi confronti è scattata anche una sanzione per ubriachezza manifesta.