Coronavirus. Terzo infermiere positivo all’ospedale di Siena, 300 i tamponi effettuati ai professionisti alle Scotte

Nuovo caso di persona positiva al Coronavirus all’ospedale di Siena dopo i tre confermati ieri (un medico e due infermieri). Si tratta di un altro infermiere che ha lavorato a stretto contatto con uno degli altri tre operatori sanitari.

Il dg Giovannini: «In corso di verifica tutti i contatti avuti» A darne notizia in una nota è l’ospedale di Siena che specifica di aver effettuato 300 tamponi effettuati ai professionisti dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. «È stato un esito abbastanza confortante – spiega Valtere Giovannini, direttore generale – perché ci dice che abbiamo valutato correttamente il rischio che i nostri professionisti stavano correndo in questo momento. Sono già in corso di verifica tutti i contatti avuti dal professionista risultato positivo e il servizio di Medicina Preventiva e Sorveglianza Sanitaria si è già attivato per le opportune valutazioni del caso. L’unico modo per proteggerci davvero in questo momento e di difendere il nostro ospedale – ha aggiunto Giovannini -, per noi stessi, gli altri e le nostre famiglie, è adottare comportamenti corretti, indossare la mascherina, massima attenzione all’igiene delle mani e rispetto delle regole. Abbiamo mascherine disponibili per tutti i nostri professionisti quindi è assolutamente obbligatorio indossarla sempre, a tutela di noi stessi e degli altri, anche nelle relazioni interpersonali. È un semplice presidio che completa ed integra le altre misure di prevenzione».