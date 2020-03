Coronavirus. Il videomessaggio di Gassman dal buen ritiro toscano: «Ce la faremo ma tutti seguano regole»

«Ho deciso di passare nella mia casa di Magliano (Grosseto) questo momento difficile per il Paese, che supereremo se seguiremo le indicazioni che ci vengono date». A dirlo in un video pubblicato sul profilo facebook del Comune di Magliano l’attore Alessandro Gassman.

«Seguire le regole e ce la faremo» «Evitiamo di mettere in contatto i nostri bambini con i nonni che sono quelli che più di tutti possono subire, e subiscono, i danni di questo virus spiega Gassman – . Evitiamo i luoghi affollati, laviamoci spesso le mani, manteniamo un metro e mezzo dagli altri, e usciamo solo per le emergenze o per fare la spesa. Dobbiamo seguire tutti quanti le regole che ci vengono indicate. Ce la faremo».