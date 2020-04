Coronavirus. “Vision2”, l’intelligenza artificiale per gestire file e mascherine. Ripartenza in sicurezza in negozi e uffici

Si chiama Vision. , il sistema di Intelligenza Artificiale messo a punto dalla Start-Up fiorentina Binoocle per garantire la sicurezza delle persone nella “fase 2” dell’epidemia di Covid-19. Binoocle, con il laboratorio di ricerca a Firenze e un ufficio sviluppo a Milano, si occupa di Intelligenza Artificiale, Data Science e Neuroscienze: Tre settori di ricerca che si traducono in algoritmi e applicazioni pratiche, un mix di ambiti che consente di interpretare grandi volumi di dati per risolvere in modo scientifico problemi complessi fino ad ora impensabili da affrontare. Binoocle sviluppa algoritmi e applicazioni pratiche integrando l’Intelligenza Artificiale e le Neuroscienze ed ha creato Vision2 per aiutare gli esercizi commerciali, la pubblica amministrazione, i gestori di Tpl, gli organizzatori di eventi nella gestione delle presenze durante la “fase 2”: una tecnologia semplice da utilizzare (basta una normale webcam) che rispetta integralmente i contenuti del decreto governativo sulle nuove misure di sicurezza da adottare per la riapertura delle attività.

Come funziona Grazie a Vision2 – che è già disponibile ed acquistabile – le comuni webcam, ormai presenti in quasi tutti i negozi e spazi di aggregazione, possono monitorare tutti gli aspetti della sicurezza nel pieno rispetto della privacy dei cittadini. Vision 2 lavora attraverso tre applicazioni diverse (tre “pacchetti” fra i quali gli imprenditori possono scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze). La prima applicazione si chiama Pro Person ed è dedicata alla gestione del numero delle persone all’interno di un luogo: la webcam inquadra il numero di persone presenti in un ambiente e se il numero è superiore a quello indicato dalle normative di sicurezza emette un segnale acustico di allarme. La seconda applicazione si chiama Face Mask e attraverso l’analisi delle immagini riprese dalla webcam rileva la presenza della mascherina sul volto delle persone all’ingresso dei negozi e degli uffici, in modo da evitare il rischio di contagio: anche in questo caso, se sono presenti persone senza mascherina il programma emette un segnale acustico di allarme. La terza applicazione disponibile è Concierge che, come suggerisce il nome, è in grado di gestire autonomamente le code di attesa all’esterno con l’obiettivo di evitare il rischio di sovrannumero all’interno di un luogo. Tutti questi strumenti risultano estremamente semplici ed immediati da utilizzare, in quanto i software Vision 2 rilevano segnali dalle immagini delle webcam e rimandano segnali di allarme nella circostanza che si vuole controllare. Questi sistemi risultano attenti alla privacy delle persone, in quanto non permettono la registrazione di immagini e emanano soltanto un segnale di alert nella circostanza specifica.