Coronavirus. Volontari e Comune insieme per portare a spasso i cani di chi è in quarantena

“Zamp-eggiando con il tuo cane”, si chiama così l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale di Lucca insieme con Anpana Lucca, sotto il coordinamento del Centro operativo comunale di Protezione Civile, per offrire assistenza e presenza ai cittadini lucchesi positivi e in quarantena che hanno animali domestici.

I volontari si prendono cura degli animali I casi positivi, infatti, stanno aumentando anche sul territorio lucchese e tra i tanti problemi che i cittadini in quarantena si trovano ad affrontare, c’è anche la gestione del proprio animale domestico, che, soprattutto per chi non ha un giardino, non può essere portato fuori neanche per fare una passeggiata o i propri bisogni. Per questo motivo, i volontari di Anpana Lucca – che avevano già offerto questo tipo di servizio anche durante il lockdown -, sono tornati operativi per andare in soccorso delle famiglie in quarantena. Basterà chiamarli e i volontari si occuperanno di portare fuori il cane e provvedere alle varie necessità. Ma non solo: Anpana, infatti, si mette a disposizione anche per il servizio di trasferimento degli amici a quattrozampe verso la toelettatura o l’ambulatorio del veterinario.

I contatti Chi ha necessità di usufruire di questi servizi, svolti in forma volontaria, può contattare Anpana al 366.2780347 o al 347.0111662. L’amministrazione comunale, dal canto suo, ha l’obiettivo di coinvolgere anche le associazioni dell’Osservatorio comunale affari animali così da avere più volontari disponibili sul territorio e soddisfare tutte le richieste che arriveranno.