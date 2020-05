Il nuovo corso. Mps, nominato il nuovo CdA. Patrizia Grieco presidente e Guido Bastianini Ad

Via libera, da parte degli azionisti riuniti in assemblea, al nuovo Cda di Mps. Come previsto dopo la presentazione dei candidati da parte del Mef, che detiene il 68,25% del capitale, lo scorso 23 aprile, Patrizia Grieco è la nuova presidente e Guido Bastianini l’amministratore delegato, che succedono rispettivamente a Stefania Bariatti e Marco Morelli.

Il nuovo CdA Dei 15 i componenti del nuovo Cda di Mps Francesca Bettìo e Rita Laura D’Ecclesia sono state nominate vicepresidenti. A loro si affiancano gli altri consiglieri di maggioranza Nicola Maione, Raffaele Di Raimo, Marco Bassilichi, Rosella Castellano, Luca Bader, Francesco Bochicchio, Olga Cuccurullo e Roberto Rao. Della lista 2, presentata dal blocco di minoranza composto da Alleanza Assicurazioni, Eurizon e Generali, titolare del 2,4%, sono stati eletti Marco Giorgino, Alessandra Giuseppina Barzaghi e Paola De Martini. Sindaci supplenti sono Lorenzo Chieppa, indicato dalla Lista di maggioranza e Piera Vitali, indicata dalla minoranza.