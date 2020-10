Crete Senesi in musica. Calanchi, biancane e Site Transitoire nel nuovo videoclip di Irene Grandi

Crete Senesi, site Transitoire e le cave di travertino come palcoscenico naturale e suggestivo del nuovo videoclip di Irene Grandi “Quel raggio nella notte”. Girato in estate, il video mostra le bellezze di questo angolo della provincia di Siena, sfruttando lo scenario offerto dal site Transitoire, l’opera d’arte realizzata da Jean Paul Philippe tra le località di Leonina e Mucigliani, sul finale anche coinvolto in alcuni effetti speciali. Ben visibili nel video anche calanchi e biancane che rendono questo paesaggio celebre per il suo aspetto lunare.

Un omaggio che la bella e brava cantante fiorentina ha voluto rendere alla sua terra, la Toscana, valorizzando un angolo della provincia di Siena che sempre più turisti ammirano e apprezzano per le sue particolarità. Ascoltare buona musica, grazie a questo video, sarà ogni volta come immergersi in un paesaggio senza tempo dove assaporare tutta l’essenza delle Crete Senesi.