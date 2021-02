Cuccioli di selvatici in difficoltà. L’appello di Sos Animali ai Comuni: «Senza il vostro aiuto non potremo più soccorrerli»

Oltre 2700 salvataggi di cuccioli di selvatici in difficoltà nel 2020 nei territori di Siena, Arezzo e Grosseto. Numeri che rischiano di non poter essere più replicati dall’associazione Sos animali che lancia un appello ai Comuni.

«Da tempo siamo impegnati nel soccorso e nella cura dei piccoli – spiega Fiora Branconi, presidente dell’associazione – ma senza contributi non possiamo purtroppo continuare questo lavoro, che proprio nei prossimi mesi diventerà, come sempre, molto intenso e per il quale dovranno essere coinvolti tanti veterinari. Se le amministrazioni comunali non stipuleranno con noi delle semplici convenzioni saremo costretti a sospendere l’attività di recupero degli animali e saranno proprio i Comuni, come disposto dalla Regione, a doversene occupare».

Ai singoli comuni la responsabilità dei salvataggi dei cuccioli

Se infatti per il recupero degli animali selvatici adulti l’associazione è incaricata e riceve un contributo dalla Regione Toscana, per i cuccioli devono essere formalizzati specifici accordi con le amministrazioni comunali.

«Quando sono i cuccioli ad essere in difficoltà – prosegue Branconi – la Regione assegna ai singoli comuni la responsabilità dei salvataggi. La nostra associazione, che ha una specifica autorizzazione regionale, può sostituirsi alle amministrazioni comunali – che non sempre hanno la possibilità di intervenire – con propri veterinari specializzati, ma è necessario che sia riconosciuto almeno un minimo contributo».

La onlus chiede quindi la collaborazione degli enti locali per soccorrere animali che rischiano di morire per ferite, fame o freddo: dai caprioli agli scoiattoli, dai ricci ai cinghialini, dai tassi ai pipistrelli, dai ghiri agli uccellini. Sos Animali, attiva dal 2000 nei territori di Siena e Grosseto, dal 2020 interviene anche ad Arezzo.

I numeri del 2020

Sono stati un migliaio gli animali sono stati recuperati a Siena, altrettanti a Grosseto, circa 700 ad Arezzo, tra cuccioli e adulti. «Per ogni animale, che sia un mammifero o un uccello, non ci occupiamo solo delle cure ma anche del sostentamento fino al momento in cui può tornare libero in natura, che è il nostro obiettivo» spiega ancora Branconi.

La collaborazione con il Centro di Recupero di Semproniano

Un obiettivo che SOS Animali persegue anche attraverso la collaborazione con il Centro recupero animali selvatici della Maremma (Crasm) di Semproniano, in provincia di Grosseto, uno dei più grandi del centro Italia. «Capita che un animale debba essere accudito a lungo, anche per tre mesi come nel caso dei caprioli – racconta Fiora Branconi – ; per i piccoli mammiferi utilizziamo un latte molto costoso, ma anche il mantenimento di pipistrelli e uccelli è impegnativo economicamente. Spese che l’associazione non può più sostenere perché accanto al lavoro dei volontari c’è anche quello, fondamentale, dei veterinari, che concretamente si prendono cura dei cuccioli in difficoltà e che non si può pensare possa continuare a essere svolto gratuitamente. Per questo, dopo alcuni anni di impegno volontario, abbiamo deciso che senza il contributo dei Comuni saremo costretti a sospendere l’attività e a dirottare ai comuni le chiamate che riceviamo ogni giorno dai cittadini».

SOS animali è autorizzata a intervenire nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto, comprendenti complessivamente 99 comuni. «Abbiamo diritto ai contributi comunali dal 2018 – precisa la presidente della onlus – ma ad oggi soltanto alcune amministrazioni hanno firmato una convenzione con noi. I Comuni di Arezzo, Siena, Poggibonsi, Monteriggioni, Colle Val d’Elsa, Follonica e Manciano hanno già firmato, a breve dovrebbero aggiungersi i territori che fanno parte dell’Unione dei Comuni della Valdichiana senese e siamo in contatto anche con Grosseto e Castiglione della Pescaia. Il nostro è un territorio ricchissimo di fauna e quando un animale viene ferito, catturato da un cane o da un gatto che lo porta a casa oppure perde la mamma e non sopravviverebbe da solo arriviamo noi. Con la collaborazione e l’aiuto delle istituzioni potremo continuare a farlo».

Per i soccorsi: Arezzo 334 257 0472, Siena e Grosseto, 3311285509.