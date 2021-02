CulturLab. Al via i Laboratori di Progettazione Culturale per migliorare strategie e mission

di Marco Buselli

Parte a Volterra il progetto “CulturLab”, organizzato dalla Scuola Internazionale di Alta Formazione. Si tratta di Laboratori di Progettazione Culturale che vedranno come docente Massimiliano Zane, consulente strategico per la gestione e la valorizzazione delle risorse culturali.

«Il percorso – come spiegano dal Siaf – si rivolge a operatori e responsabili di istituzioni pubbliche, organizzazioni, associazioni, soggetti pubblici e privati, che vogliono confrontarsi con il mondo della progettazione culturale, per saperne di più e migliorare le strategie e la mission della propria organizzazione». Il corso si pone l’obiettivo di accompagnare i partecipanti nella realizzazione di un progetto multidisciplinare ed integrato e si articola in quattro incontri da tre ore ciascuno. Il primo incontro sarà una lezione frontale propedeutica ai laboratori successivi.

Maggiori informazioni si potranno avere inviando una email a corsi@siafvolterra.eu o sul sito istituzionale dell’ente.