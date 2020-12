Cuore italiano. Il gusto della solidarietà nel cesto natalizio di Origin Italia. Ricavato per la Lega del Filo d’Oro

Sapori e profumi dell’eccellenza enogastronomica del Bel Paese da gustare in vista delle festività imminenti in un cesto che racchiude anche tutta l’essenza della solidarietà. E’ “Cuore Italiano”, l’iniziativa solidale di oriGIn Italia (che rappresenta circa il 95% delle produzioni italiane a Indicazione Geografica, in Toscana, tra gli altri, ne fanno parte Consorzio di Tutela della Finocchiona IGP Consorzio del Prosciutto Toscano Consorzio Tutela Pecorino Toscano DOP) organizzata con il supporto del presidente della Commissione Agricoltura della Camera On. Filippo Gallinella e la collaborazione di Eataly. L’intero ricavato della vendita andrà a favore della Lega Filo d’Oro, impegnata nell’assistenza delle persone sordo-cieche e e pluriminorate psicosensoriali. A donare i tanti prodotti DOP IGP sono i Consorzi di Tutela aderenti ad oriGIn Italia. Il pacco è acquistabile dal sito di Eataly.

On. Gallinella: «Non rinunciamo a nulla se aiutiamo gli altri» Ideatore e promotore dell’iniziativa Filippo Gallinella, presidente Commissione Agricoltura Camera: «In un periodo in cui, causa Covid, le difficoltà si sono ampliate, non rinunciamo a nulla se aiutiamo gli altri – dichiara l’on. Gallinella – Aiutare chi è meno fortunato di noi, dare una mano a chi ha più bisogno: il Covid ci ha fatto riscoprire valori che avevamo dimenticato e solo uniti riusciremo a superare questo periodo».

Baldrighi (oriGIn Italia): «Cuore Italiano rappresenta tutto il Paese» «Un’iniziativa solidale che ci avvicina molto all’attività svolta quotidianamente dalla Lega del Filo d’Oro con cui abbiamo molte affinità. – spiega Cesare Baldrighi, presidente di oriGIn Italia – Penso allo sforzo dei produttori dei 70 consorzi che fanno parte di Origin che, anche durante l’emergenza Covid, hanno portato avanti le loro attività compensando le tante chiusure che ci sono state. Il loro sforzo ci ha consentito di migliorare l’attività in una situazione molto pesante. “Cuore Italiano” rappresenta tutto il territorio nazionale con prodotti e io spero sia la prima di una serie di iniziative simili».

Torti (Eataly): «E’ un modo semplice per fare un gesto importante» «E’ un’iniziativa che ci permette di dare visibilità ai prodotti e fare qualcosa di pulito e bello – sottolinea Sabrina Torti, partnership manager Eataly – e ci ha riempito di gioia. Il pacco è bello per sé e per gli altri, contiene 10 prodotti Dop e igp ( si va dalle nocciole del Piemonte al cioccolato di Modica, passando per riso, aceto balsamico, lenticchie). E’ un pacco divertente e, in un momento difficile ma magico per l’approssimarsi del Natale, è un modo semplice per fare un gesto importante».

Bartoli (Lega Filo d’oro): «Vicinanza concreta e incoraggiamento» «Il momento attuale è difficile per tutti – aggiunge Rossano Bartoli, presidente della Lega del Filo d’oro – La nostra associazione, nata nel dicembre del 1964 per volontà di una donna sordo-cieca è impegnata a sostenere tutte le persone sordo-cieche con pluriminoranze sensoriali. Siamo attivi in molte regioni italiane con servizi territoriali e strutture residenziali con progetti di riabilitazione personalizzati. Ogni anno si rivolgono a noi un migliaio di persone e iniziative, come quella di oggi, vogliono essere di vicinanza concreta e incoraggiamento alle famiglie, agli operatoti e volontari e un modo per dare un aiuto concreto che fa onore a tutti i produttori e a oriGIn Italia»