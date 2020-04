Da lunedì 6 aprile il Corriere di Siena non sarà più in edicola. La decisione, presa dall’editore del gruppo umbro Tosi invest, che edita anche i quotidiani Libero, il Tempo, oltre che il Corriere dell’Umbria, di Viterbo, di Arezzo e di Rieti, di sospendere le pubblicazioni fino a data da destinarsi, priva così del loro lavoro i redattori e tutti i collaboratori della storica testata senese, nata nel 1986 con altri editori.

La solidarietà del Gruppo Stampa Autonomo di Siena Quando una testata giornalistica chiude priva tutti noi di un punto di riferimento, un appuntamento in edicola, una compagnia, un modo di poter leggere quanto il corpo redazionale produceva ogni giorno con il massimo impegno e professionalità a disposizione dei lettori senesi. Della questione se ne occuperanno gli organismi di categoria per poter capire se, e in che modo, il Corriere di Siena potrà tornare un giorno in edicola. In questi momenti di grande difficoltà per il Coronavirus, la privazione di uno spazio di informazione consolidato come il Corriere di Siena, rappresenta un ulteriore elemento della crisi che stiamo vivendo tutti sulla nostra pelle.

Ai colleghi del Corriere di Siena va tutta la solidarietà e la vicinanza della nostra redazione.

La solidarietà si Assostampa Le associazioni regionali di stampa Toscana, Romana e Umbra vedono in questa decisione una grave forma di attacco non solo ai posti di lavoro, ma anche al sistema dell’informazione nel suo complesso, in questo momento di particolare emergenza dovuto alla pandemia Coronavirus.

Le associazioni regionali di stampa Toscana, Romana e Umbra si schierano al fianco del Cdr e dei colleghi, ritengono indispensabile l’apertura di un tavolo nazionale (considerato che il Gruppo Corriere è articolato su più regioni) per mettere al riparo le redazioni da provvedimenti che, se applicati, potrebbero avere conseguenze devastanti per il giornale e per chi ci lavora.