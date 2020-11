Dante in classe. L’Istituto Sallustio Bandini celebra il Sommo Poeta con un laboratorio creativo di scrittura e disegno

Un laboratorio di scrittura e di disegno creativo riservato agli studenti delle classi terze dell’I.I.S. Bandini e delle classi terze delle Scuole Secondarie di Primo grado della provincia di Siena per celebrare i 700 anni della morte di Dante Alighieri. E’ quanto organizzato dall’Istituto d’istruzione superiore Sallustio Bandini di Siena con la collaborazione del professor Duccio Balestracci.

Il laboratorio consiste nella realizzazione, da parte degli studenti delle classi terze delle Scuole Secondarie di Primo grado, di disegni o elaborazioni grafiche relative ad un passo della Divina Commedia che li abbia particolarmente colpiti. Per gli studenti delle classi terze dell’I.I.S. Bandini l’elaborato consiste in un testo scritto di riflessione su un tema affrontato. «Nell’ambito dell’orientamento in entrata – spiega Angela Ceccarelli, referente dell’orientamento – proponiamo per le classi terze delle scuole secondarie di primo grado un laboratorio creativo-letterario per celebrare i Settecento anni della morte di Dante Alighieri. L’iniziativa è inoltre finalizzata a creare una stretta collaborazione tra i due ordini di scuole e favorire tra gli studenti degli scambi relazionali proficui e costruttivi, specialmente in questa situazione di emergenza sanitaria».

Tre incontri online Sono previsti tre incontri on line per tutti gli studenti delle scuole che hanno aderito al progetto. Giovedì 3 dicembre 2020, dalle ore 10 alle 10,50 in collegamento on-line, Balestracci terrà la lezione magistrale su “Dante e il contesto storico”, “Gente vana, i personaggi senesi della Commedia”, giovedì 10 dicembre 2020, dalle ore 10 alle 10,50 in collegamento on-line, Ceccarelli terrà la lezione magistrale “L’attualità della Commedia”, “La selva oscura, la difficoltà di realizzare un progetto” e giovedì 17 dicembre 2020, dalle ore 10,00 alle ore 10,50, in collegamento on-line Roberta Travaglini terrà la lezione magistrale “L’incontro con il maestro, l’importanza del modello”, “Farinata degli Uberti, il vero politico”. I migliori lavori saranno selezionati da una giuria costituita dagli studenti e dai docenti del corso di comunicazione visiva dell’istituto Sallustio Bandini, giuria presieduta da Balestracci. Ai primi tre classificati andrà in riconoscimento un gadget dell’Istituto e una copia della Divina Commedia, donata dalla Libreria Senese.