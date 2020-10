Diciassette storie, un’unica storia. Con Passeggiate d’autore alla scoperta della Nobil Contrada del Bruco

Passeggiate d’Autore fa tappa nella Nobil Contrada del Bruco. Sabato 17 ottobre l’appuntamento è a Siena, in piazza San Francesco, alle ore 15.00. L’iniziativa rientra nel ciclo 2020 – intitolato “Diciassette storie, un’unica storia” – del format ideato dal portale toscanalibri.it a cura dell’Assessorato al Turismo del Comune di Siena, con la collaborazione di Banca Monte dei Paschi di Siena e del Magistrato delle Contrade. La Passeggiata, a numero chiuso, è già al completo e non sono consentite altre prenotazioni. L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle disposizioni contro la diffusione del Covid-19.

La Passeggiata E’ la contrada di Francesco d’Agnolo detto Barbicone, che il 14 luglio 1371, insieme a Cecco delle Fornaci e a Giovanni di Monna Tessa, guidò la rivolta dei lanai del rione di Ovile che richiedevano salari e condizioni di vita migliori. La sommossa capeggiata da Barbicone ebbe esiti drammatici. Il popolo fece irruzione all’interno del Palazzo Pubblico e in modo cruento spodestò i rappresentanti del governo dei Quindici. La statua del bellicoso popolano veglia oggi sulla fontanina battesimale della Contrada, posta proprio da dove scendono le tre strade del rione. Nell’Oratorio troviamo una Madonna trecentesca di Luca di Tommè e tele di Dionisio Montorselli e Giuseppe Nasini. Il Museo, che si sviluppa su tre livelli, conserva pregevoli oggetti e documenti, a partire dal XVII secolo, inerenti la storia della Contrada e del Palio in generale. Interessante, a livello storico, è la nascita della Società “L’Alba” (i primi documenti risalgono al 1877) che testimonia l’impegno della Contrada sul versante della mutualità e di iniziative sociali da considerarsi, per l’epoca, decisamente d’avanguardia, come, ad esempio, quelle per l’emancipazione femminile.

Informazioni Le Passeggiate d’Autore sono a partecipazione gratuita, a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria. Info: tel. 0577 391787 – redazione@toscanalibri.it A disposizione per i partecipanti (su richiesta al costo di 1,00 € e fino ad esaurimento) dispositivi audio per seguire le visite forniti da FOLLOW ME. Scopri Siena su www.sienacomunica.it | Programma completo su www.toscanalibri.it