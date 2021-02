dovelobutto? I consigli di Sei Toscana per una buona raccolta differenziata

Si chiama “#dovelobutto?” ed è la campagna del gestore dei rifiuti Sei Toscana per dare informazioni sulle corrette modalità di separazione e conferimento dei rifiuti.

Nelle pagine Facebook, Instagram e Twitter di Sei Toscana arriva #Dove lo butto? Una mini-campagna che dà tutte le info utili per permettere al cittadino di fare una buona raccolta differenziata, ma anche per illustrare, in modo semplice e chiaro, il percorso che ogni tipologia di rifiuto segue: dal conferimento al suo riciclo e recupero. Cosa va gettato nell’organico? Come posso conferire correttamente un rifiuto elettronico? Cosa viene prodotto con la plastica riciclata? A queste e a tante altre domande risponderanno i post di #Dove lo butto? La campagna si aggiunge a tutti materiali di comunicazione prodotti dalla società: dai pieghevoli informativi consegnati ai cittadini in fase di attivazione di nuovi servizi, alla guida alla raccolta differenziata sino ai video-tutorial sul corretto utilizzo delle nuove attrezzature di raccolta a disposizione del territorio.

Per avere informazioni inoltre, rimangono sempre a disposizione di cittadini, imprese ed enti il sito internet www.seitoscana.it e il numero verde, gratuito sia da rete fissa che mobile, 800127484.