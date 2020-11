Ebraismo da scoprire. Visite guidate a Sinagoga e cimitero, tradizioni e storia si svelano

Domenica 8 novembre Coopculture, in collaborazione con la Comunità ebraica pisana, organizza visite guidate speciali alla Sinagoga di via Palestro e al cimitero ebraico su piazza dei Miracoli. In luce le vicende dei personaggi sepolti nel cimitero, dal sindaco Alessandro D’Ancona, a Maria di Vestea Fischmann, prima donna laureata in Medicina, i quali raccontano lo stretto legame tra la storia di Pisa e della comunità ebraica locale. Nella Sinagoga è possibile conoscere meglio le usanze e le ricorrenze caratteristiche, attraverso oggetti unici come Rimmonìm, Atarà, Tefillìn e l’ Aron Ha Kodesh del XVI secolo appena riscoperto e restaurato.

Gli orari La partenza è alle 10.30 per il cimitero ebraico; alle 11.30, 16 e 17.30 per la Sinagoga. Per il cimitero biglietto a 7 euro comprensivo di ingresso, 8 euro per la Sinagoga. Prenotazione telefonando allo 050 0987480, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, oppure scrivendo a sinagoga.pisa@coopculture.it; obbligatoria per la visita in Sinagoga.