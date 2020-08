Emergenza sangue. Appello dell’Aou pisana per le donazioni prima delle ferie

Un appello a donare il sangue per aiutare l’Azienda ospedaliero universitaria di Pisa a rinforzare le proprie scorte in questo periodo in cui, fisiologicamente, le donazioni calano a causa delle ferie. In particolare, spiega l’aoup in una nota, c’è bisogno di sangue del gruppo A e del gruppo 0 (positivo e negativo), per poter effettuare gli interventi chirurgici programmati e lavorare in tranquillità sull’emergenza-urgenza.

Info L’Unità operativa di medicina trasfusionale e biologia dei trapianti del presidio ospedaliero di Cisanello (Edificio 2 C) riceve i donatori dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13. Il martedì e giovedì è possibile donare o effettuare la visita preliminare alla donazione dalle 14 alle 15.30.