‘Falce e martello’ in tutorial per studenti. Genitori infuriati, la Lega protesta

Un file dal titolo ‘falce e martello’ utilizzato come esempio in un tutorial per studenti. E’ successo in una scuola della provincia di Siena dove il documento, mostrato agli studenti per spiegare il funzionamento di alcuni strumenti per la didattica, ha provocato la reazione di un gruppo di genitori che, dopo essersi rivolti al dirigente scolastico per un chiarimento, hanno scritto agli esponenti della Lega l’europarlamentare Susanna Ceccardi e la senatrice Tiziana Nisini. “Alcuni genitori – spiega la Lega in una nota – ci hanno segnalato questo episodio e chiediamo che venga fatta chiarezza sull’accaduto. È strumentale utilizzare la politica nell’istruzione, soprattutto se si tratta di quella dei più piccoli. Siamo a conoscenza che è stato richiesto un chiarimento, ma questo episodio non può passare inosservato”. “Non può essere solo un caso che venga utilizzato un chiaro riferimento a simboli ed ideologie politiche in un tutorial destinato agli alunni – aggiungono Ceccardi e Nisini – La politica, che sia di ogni colore, deve essere lasciata fuori dal mondo dell’istruzione”. “Atteggiamenti come questo – conclude la nota – non possono essere archiviati con superficialità. Per questo la Lega presenterà una interrogazione parlamentare al ministero dell’istruzione”.