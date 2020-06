Fase 3. Da ateneo Firenze 140mila di contributi a studenti meno abbienti

L’Università di Firenze destinerà 140mila euro, risorse in bilancio per le iniziative studentesche, a un’azione di solidarietà a tutela degli iscritti appartenenti ai nuclei familiari meno abbienti o in condizioni di difficoltà dovute all’emergenza sanitaria. Lo ha deciso il Senato accademico accogliendo una richiesta delle rappresentanze degli studenti.

700 contributi Saranno erogati 700 contributi di studio, dell’importo di 200 euro ciascuno, e costituiranno un supporto economico per provvedere alle esigenze relative allo studio universitario. L’iniziativa è rivolta a studenti con Isee per prestazioni per il diritto universitario non superiore a 15mila euro, che non siano destinatari di borsa di studio erogata dall’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario o dal ministero degli Affari esteri.