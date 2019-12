Favola di Natale. Famiglia sfrattata, ex maestra della figlia la ospita

Una storia triste che racconta di una famiglia sfrattata da casa a Firenze a pochi da Natale e una storia di solidarietà, di una maestra che decide di ospitare mamma, papà e figlia.

A raccontare la vicenda è il Corriere Fiorentino. La famiglia, di origine albanese, lo scorso venerdì è stata sfrattata dall’appartamento in cui viveva per morosità e dopo che il papà aveva perso il lavoro. In un primo momento ad ospitare i tre è stata la signora dove la madre della ragazzina lavora part-time come domestica ma dopo tre giorni sono andati via perchè la donna non poteva fare di più, sempre secondo quanto riportato. A quel punto in aiuto della famiglia è arrivata la maestra delle scuole elementari della figlia, oggi 14enne e con cui la famiglia aveva sempre mantenuti i rapporti, che, insieme con il marito, ha aperto le porte della sua casa. Secondo quanto sostenuto dalla mamma della 14enne il Comune non avrebbe offerto loro una soluzione alternativa. Il giorno dopo lo sgombero, la donna avrebbe chiamato l’assistente sociale che li segue che però non era presente e che di conseguenza non ha potuto aiutarli. Diversa la versione fornita dal Comune secondo cui, in prospettiva dello sfratto, la donna aveva rifiutato di andare in una struttura alternativa. Intanto proprio oggi la famiglia sarà ricevuta dai servizi sociali di Palazzo Vecchio.