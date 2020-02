Feel Florence. Ecco l’app che suggerisce il miglior modo per vivere la città e per visitarla

Si chiama “’Feel Florence” ed è la nuova app presentata a Firenze che suggerisce a turisti e cittadini il miglior modo per vivere la città e per visitarla. L’obiettivo, è stato spiegato nel corso della conferenza stampa di presentazione a cui hanno partecipato il sindaco Dario Nardella e l’assessore al turismo Cecilia Del Re, è governare i flussi turistici suggerendo itinerari insoliti in città, nei quartieri e nell’area metropolitana, avvicinare i turisti alle esperienze locali per conoscere al meglio la città e le sue tipicità, promuovere una forma di turismo sostenibile e offrire al contempo al cittadino uno strumento per restare aggiornato su eventi e iniziative presenti in città. L’app sarà lanciata alla Bto alla stazione Leopolda. Il 1 marzo partirà la fase di codesign: fino ad allora sarà possibile chiedere al Comune di Firenze di essere inseriti nella lista dei ‘beta tester’ per poter scaricare la app, provarla e interagire con il Comune proponendo nuovi contenuti o miglioramenti a quelli esistenti, o per segnalare nuove funzioni che potranno arricchire ulteriormente la app fino al lancio definitivo previsto a giugno.

Firenze green Oltre al turismo culturale la nuova app dà spazio alla ‘Firenze green’ con la visita ai parchi e ai giardini di Firenze. Sezioni anche per la ‘Grande Firenze’, la ‘Firenze a piedi e in bici’, la ‘Firenze creativa’, quella accessibile e per bambini. La sezione dedicata alle ‘informazioni utili’, grazie agli open data del Comune, presenta elementi che possono aiutare il soggiorno di chi arriva in città: dalla mappa dei fontanelli e bagni pubblici a quella delle panchine e luoghi di sosta, la app si propone di dare una risposta anche in chiave di comunicazione alle esigenze del turista, con il fine ultimo anche di alleggerire il loro impatto sulla città.