Festa della Donna. Il Comune di Siena distribuisce mascherine Ffp2

Mascherine Ffp2 e un dépliant informativo saranno distribuite a Siena oggi in occasione della Giornata internazionale della donna.

La Giunta ha scelto di celebrare il mondo femminile con iniziative strettamente legate al momento che stiamo vivendo. «Volevamo – ha dichiarato l’assessore alle Pari opportunità Clio Biondi Santi – essere vicini alle donne in un modo utile e concreto, perché la riflessione sulla condizione femminile si dimostra particolarmente importante in un periodo come questo, caratterizzato da una grave emergenza pandemica, che ha limitato fortemente la libera circolazione e aumentato i disagi sociali, con conseguenze pesanti per le donne che, tra l’altro, ha visto aumentare fortemente anche gli episodi di discriminazione e di violenza».

E proprio a causa del Covid-19 e della complessa situazione attuale che non permette di dar vita a eventi e incontri in presenza l’amministrazione comunale ha optato per la distribuzione «nei limiti della disponibilità di mascherine Ffp2 lavabili, con riportato il logo del Comune e il simbolo tradizionale della mimosa».

Insieme alle protezioni individuali, verrà dato anche un dépliant informativo contenente non solo la storia e il significato di questa festa, che va intesa come momento di riflessione, ma anche i contatti utili e le associazioni che sul territorio prestano aiuto alle donne in difficoltà. A chiusura della giornata sarà illuminata di giallo Fonte Gaia.