Festival delle Colline geotermiche. Esperienza per spettatore solo con Isac Asimov e il suo “Imbarazzo dell’infinto”

Un’esperienza unica che potranno vivere solo 10 spettatori al giorno da oggi al 27 agosto all’Arena Geotermica di Enel Green Power a Larderello (Pi). E’ il progetto speciale “Distanze possibili”, dedicato al mondo di Isaac Asimov e cuore del festival, culmina infatti con “L’imbarazzo dell’infinito”: esperienza per spettatore solo, all’interno dell’ex refrigerante della centrale di “Larderello 3” trasformato in un suggestivo spazio scenico da Enel Green Power nel 2017.

Spettacolo immersivo Un’esperienza unica all’interno dell’arena geotermica, l’ex refrigerante della centrale di “Larderello 3” diventato familiare al pubblico del Festival delle Colline Geotermiche. In questa “cattedrale” dell’energia e della tecnologia, lo spettatore è invitato a partecipare a uno spettacolo immersivo in cui le emozioni e il racconto sono lo spazio stesso: la sua architettura, la sua grandiosità, la sua circonferenza chiusa di cielo stellato; se di notte guardi in su dal suo interno. Lo spettacolo si segue in cuffia, tramite il proprio smartphone. Lo spettatore è solo, la sua unica compagna è una voce che racconta, che guida, che si confonde con i suoi pensieri. Un appuntamento appositamente pensato per uno spettatore unico, da ripetersi più volte al giorno (max. 10 spettatori al giorno) e per più giorni per raggiungere un pubblico più vasto.