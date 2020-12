Firenze 2020. La città in lockdown raccontata in 45 scatti. Il ricavato per l’ospedale di Careggi

Un libro fotografico per raccontare Firenze al tempo del Coronavirus. E’ ‘Firenze 2020. Il racconto fotografico del lockdown’, che raccoglie 145 immagini scattate da venti fotografi tra cui Michele Borzoni e Simone Donati.

Il volume è stato realizzato dalla redazione di Firenze Urban lifestyle e ha anche un valore sociale: parte del ricavato sarà donata all’Azienda ospedaliera fiorentina Careggi. «Sono felice di partecipare a questo progetto – ha detto Borzoni -. In questo modo posso lasciare le immagini della mia città e renderle fruibili tra anni, per chi vorrà vedere come era il mondo nel 2020. Ho lavorato molto sui vuoti e ad esempio sulle code delle persone che aspettavano di entrare nei supermercati». Chianti Banca è sponsor dell’iniziativa, i partner sono Fondazione Il Cuore si scioglie e Croce Rossa.