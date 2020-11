Formiamo al 110%. Da Scuola Edile undici corsi sul Superbonus per lavoratori, imprese e tecnici

Si chiama “Formiamo al 110%” ed è la più ricca e completa offerta formativa in provincia di Siena per imprese, tecnici e lavoratori per acquisire conoscenze e professionalità in materia di Superbonus 110% per la riqualificazione energetica degli edifici. Un pacchetto di 11 corsi, da dicembre 2020 a febbraio 2021, organizzato dalla Scuola Edile di Siena e a disposizione del comparto edile sulla base delle disposizioni del Decreto rilancio.

Il presidente Marchettini: «Grande opportunità da saper cogliere» «Per rispondere alle nuove richieste del mercato – spiega Giannetto Marchettini, presidente della Scuola Edile di Siena – le imprese edili dovranno formare il proprio personale con competenze tecniche specifiche; inoltre gli addetti dovranno essere in possesso delle abilitazioni dovute per legge per utilizzare in sicurezza le attrezzature di cantiere necessarie. Come Scuola, da sempre impegnata nella formazione di tecnici e lavoratori e vicina alle imprese, riteniamo che si possa trattare di una grande opportunità che come sistema edile dobbiamo saper cogliere. Sul Superbonus e sui suoi possibili effetti c’è grande attenzione e noi siamo pronti a far sì che la filiera dell’edilizia senese possa giocare questa partita da protagonista».

Vicepresidente Carrazza: «Rivedere ed innovare modelli con un’offerta formativa aggiornata» «L’emergenza Covid e le nuove misure a sostegno del settore – aggiunge la vicepresidente Erika Carrazza – ci chiedono di rivedere ed innovare modelli con un’offerta formativa aggiornata. Come Scuola Edile siamo in grado di garantire percorsi di didattica a distanza alternata a formazione pratica nell’ottica di trasferire ad imprese, operatori e lavoratori il know-how richiesto alla luce delle nuove necessità che la situazione ci impone»

I corsi sono stati possibili grazie alla collaborazione dell’Ordine degli Architetti ed il Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Siena e le aziende leader nel settore per queste specifiche tematiche come Sto Italia S.r.l. per i sistemi di isolamento termico a cappotto, Rotho Blaas S.r.l. per i sistemi anticaduta ed dispositivi di protezione, Copernico S.r.l. per i rilievi con Drone e Termocamera. Si tratta, di una serie di incontri su temi specifici da approfondire con esperti del settore. Il percorso formativo può essere frequentato per intero oppure per singoli moduli, con l’obiettivo di fornire linee guida e le necessarie competenze tecniche per la progettazione, la fattibilità e l’esecuzione a regola d’arte di queste nuove lavorazioni, garantendo al contempo un’adeguata preparazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli interventi saranno rivolti a imprenditori, tecnici liberi professionisti ed anche agli operatori del settore: per cogliere tutte le agevolazioni e le opportunità del Supebonus 110% è necessario che le maestranze siano adeguatamente preparate e qualificate, per svolgere attività complesse come l’isolamento termico a cappotto, il montaggio degli infissi e i ponti termici, i tetti ventilati, novità strutturali per l’efficientamento energetico degli edifici. Per info tel. 0577 223459, e-mail: info@scuolaedilesiena.it