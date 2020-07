La sede e gli uffici dell’Agenzia delle Entrate di Siena, in viale Europa, sono stati evacuati a causa di una fuga di gas ‘argon’.

No feriti e intossicati Da oltre un’ora è in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco per sanificare tutto l’edificio, dopo che, in via precauzionale, il personale e i cittadini che erano all’interno dei locali per i servizi di sportello sono stati fatti uscire nel piazzale antistante. Al momento non si registrano feriti o persone intossicate.