Furto reliquia Giovanni Paolo II. E’ un 59enne di Figline il presunto ladro, determinanti i filmati delle telecamere

E’ un 59enne di Figline Valdarno (Firenze) il presunto responsabile del furto della reliquia di Papa Giovanni Paolo II, sottratta il 23 settembre scorso nel Duomo di Spoleto (Perugia). L’uomo, individuato dai Carabinieri si era già reso protagonista in passato di furti di beni di natura ecclesiastica avvenuti nella zona. Furto aggravato l’ipotesi di reato che gli è stata contestata.

Reliquia già ricettata La reliquia non è stata ritrovata, perché – ritengono i Carabinieri – verosimilmente già consegnata a ricettatori o collezionisti di genere. Determinante, spiegano gli investigatori, le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del duomo di Spoleto. L’uomo è stato infatti ripreso nelle fasi precedenti e nel momento del furto, nonché negli spostamenti successivi per i vicoli, grazie alle telecamere del Comune di Spoleto. I militari lo hanno poi “seguito” nel suo percorso verso la stazione ferroviaria, mentre saliva su un treno diretto a Foligno, per poi proseguire verso la sua abitazione, prendendo una coincidenza diretta in Toscana. Le immagini del volto, parzialmente coperto da un cappello, estrapolate dai filmati, e le particolari caratteristiche fisiche – spiega ancora l’Arma -, hanno fatto emergere i primi elementi per la ricerca. I Carabinieri hanno notato quella che è considerata la disinvoltura di azione e movimento del presunto autore del furto, tale da fare loro ipotizzare di avere a che fare con un «professionista». Grazie alla conoscenza dei soggetti dediti ai furti d’arte, attraverso le informazioni fornite dai Carabinieri del Nucleo Tpc di Firenze, immediatamente attivati dai colleghi umbri, si è giunti alla sua identificazione. Una volta ricostruiti i movimenti e dopo averne riferito gli esiti al Magistrato titolare dell’indagine, la Procura della Repubblica di Spoleto ha emesso un decreto di perquisizione personale e locale a carico dell’indagato. Il provvedimento è stato eseguito nella residenza dell’uomo con l’obiettivo di ritrovare anzitutto la preziosa reliquia, nonché ulteriori elementi di prova.