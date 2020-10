Giunta regionale, Giani completa la rosa degli assessori, ma le deleghe ancora non ci sono

Rimarrà deluso e dovrà ancora aspettare la giornata di domani chi si aspettava che in apertura della seconda seduta del Consiglio regionale della Toscana, il presidente Eugenio Giani avrebbe annunciato le deleghe dei suoi assessori.

Se, infatti, è stata completata la rosa degli assessori con l’aggiunta dell’ottavo nome, quello di Stefania Saccardi che assume la carica di vice presidente, ancora non è dato sapere di cosa effettivamente si occuperanno i quattro uomini e le quattro donne della Giunta.E solo giovedì sapremo come sarà amministrato e in quali ruoli il prossimo quinquennio toscano.

Un post sibillino sulla pagina di Giani aveva lasciato capire che i giochi erano ormai fatti, quando per le 15 era stata annunciata la presentazione della Giunta. E invece ancora un ritardo con la seduta del Consiglio che è slittata di circa un’ora e con i banchi della maggioranza targata Pd vuoti.

“Che vergogna: il PD non entra in aula per protesta contro le scelte di Giani” ha attaccato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci.

Dopo circa un’ora con la seduta comunque avviata dal presidente Mazzeo e il minuto di silenzio in ricordo della governatrice della regione Calabria Jole Santelli in un’aula per metà vuota, la maggioranza ha fatto il suo ingresso. Il presidente Giani ha preso la parola e il Consiglio ha avviato i lavori con la discussione e la votazione del programma di mandato.