Il grande cuore di Siena. Online il calendario dei Vigili del Fuoco, ricavato per la Fondazione Nannini

Il Coronavirus non ferma la solidarietà dei Vigili del Fuoco di Siena. E così anche se quest’anno la pandemia impone una serie di restrizioni, che si ripercuotono anche nel «nostro Comando specialmente in prossimità della festa di Santa Barbara e delle festività Natalizie, inclusa la tradizionale Befana per i bambini» i pompieri del Comando di Siena vogliono promuovere la consueta attività di solidarietà tramite la pubblicazione del tradizionale calendario, a favore, in questa occasione, della Fondazione Danilo Nannini per la maternità e l’infanzia che opera dal 2007 presso l’AOUS di Santa Maria alle Scotte di Siena.

Vicini a tutta la popolazione «Nell’impossibilità di effettuare l’abituale ed estremamente gradita distribuzione del calendario in formato cartaceo – si legge in una nota dei Vigili del Fuoco -, nelle vie dei centri urbani della provincia, e in occasione delle feste della Befana, eccezionalmente per questo anno il calendario sarà disponibile online attraverso la pagina web della Fondazione. Accedendo al link sarà possibile effettuare una piccola donazione e scaricare il calendario in due formati pdf, stampabili o altrimenti utilizzabili.Certi, come ogni anno, della partecipazione solidale di tutta la comunità provinciale, i Vigili del Fuoco di Siena colgono l’occasione per rappresentare attraverso il loro motto “noctu et die vigilantes” la propria costante vicinanza a tutta la popolazione e i più sentiti auguri per una rapida ripresa e un Natale di serenità e solidarietà».