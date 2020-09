“Grazie Liliana”. Il 9 ottobre Segre alla Cittadella della Pace di Rondine. «Lascio il testimone ai giovani»

La senatrice a vita Liliana Segre terrà la sua ultima testimonianza pubblica alla Cittadella della pace di Rondine, ad Arezzo, il 9 ottobre. La senatrice, superstite dell’Olocausto e attiva testimone della Shoah italiana, consegnerà simbolicamente il testimone agli studenti di Rondine, sede dell’organizzazione internazionale impegnata da oltre vent’anni nella riduzione dei conflitti, quali rappresentanti ideali di tutti i giovani italiani e del mondo perché proseguano e diffondano il suo messaggio di pace e superamento dell’odio.

Ideale passaggio di testimone «L’iniziativa del 9 ottobre presso la Cittadella della Pace – scrive Segre in un messaggio – segnerà un ideale passaggio di testimone fra la mia lunga esperienza di testimonianza e di memoria storica e la vostra pratica di studio e di confronto fra già nemici che si conoscono, dialogano e si formano nei valori della pace e della convivenza». L’iniziativa è realizzata dal ‘Comitato promotore dell’evento pubblico per Liliana Segre’ – che vede Rondine Cittadella della Pace capofila insieme a Fondazione Cr Firenze (partner di progetto) e che raccoglie soggetti pubblici e privati, enti e istituzioni con l’obiettivo di promuovere la memoria di Liliana Segre e trasformarla in un bene comune a disposizione dell’umanità.

La posa della prima pietra in ricordo di Janine Nel corso dell’evento ‘Grazie Liliana!’ la senatrice a vita poserà la prima pietra de ‘L’Arena di Janine’ all’interno della Cittadella della pace, un grande spazio di aggregazione per i giovani, intitolata alla giovane amica che non salutò prima che venisse condotta nelle camere a gas di Auschwitz.