I preparativi. All’Elba celebrazioni per il bicentenario della morte di Napoleone, in programma una settimana di eventi

Gli operatori turistici delll’Isola d’Elba si preparano per il 2021 al bicentenario della morte di Napoleone Bonaparte, che vi visse in esilio per dieci mesi fra il 1814 e il 1815: Visit Elba, si legge in una nota, ha lanciato una call aperta a tutti coloro che vogliono promuovere la propria iniziativa attraverso le attività di comunicazione dell’isola.

Settimana Napoleonica «L’obiettivo – sostiene Niccolò Censi, coordinatore Gestione associata turismo dell’Isola d’Elba – è quello di creare una settimana Napoleonica che diventi un evento annuale ricorrente, capace di offrire a chi lo desidera una vacanza anche ricca di storia e cultura, nell’ottica dell’edutainment. Siamo già in contatto con importanti associazioni come la Federazione europea delle Città Napoleoniche e Route Napoleon che anche con noi stanno organizzando questo importante anniversario. Nel 2021 l’Elba ospiterà inoltre i mondiali Uci Mtb Marathon, ma l’isola già a maggio e poi ancora ad ottobre – ricorda Censi – celebrerà le due ruote e lo sport outdoor con l’Elba Sport Fest, una kermesse dove tutti gli ospiti, amatori e non, potranno cimentarsi in training seguiti da personal trainer, in percorsi di avviamento per grandi e bambini, scoprire i segreti dei grandi campioni in modo informale magari davanti ad un calice di vino».