Il sequestro. Banconote false in Valdichiana e Val d’Orcia, i tagli più contraffatti

Banconote false, per un valore di 4.210 euro, sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Siena in Valdichiana e Val d’Orcia.

I militari hanno individuato e ritirato dalla circolazione le banconote false, in totale 91, negli ultimi mesi nell’ambito delle attività finalizzate a contrastare il fenomeno del ‘Falso nummario’, spiegano gli investigatori. I tagli maggiormente utilizzati sono stati quelli da 20 e 50 euro e, nel contempo, è stato osservato un incremento di banconote falsificate di ‘bassa qualità’, ovvero riproducenti in maniera non accurata le caratteristiche di sicurezza delle banconote stesse. I commercianti che hanno ricevuto, in buona fede, le banconote false sono stati invitati a dotarsi dei sistemi di sicurezza idonei all’individuazione dei biglietti non genuini e contattare, all’occorrenza, le Forze dell’Ordine.