Illecito ambientale. Carabinieri sequestrano 3 strade forestali, quattro i denunciati

Tre strade forestali nel comune di Sovicille (Siena) sono state sequestrate dai Carabinieri Forestali di Siena, a conclusione di attività investigativa inerente la regolare conduzione di un’ampia utilizzazione boschiva. I Carabinieri hanno dato esecuzione al decreto di Sequestro preventivo emesso dal Gip presso il Tribunale di Siena, su richiesta del Pm Daniele Rosa, avente ad oggetto viabilità forestale, in area sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico (Dichiarata di notevole interesse pubblico per Decreto), nonché in Area protetta Sic/Sir della Rete Natura 2000. 4 le persone denunciate a vario titolo per illecito ambientale.

Danno al bosco per allargamento stradale Si tratta, in particolare, di tre strade forestali, aventi, rispettivamente, ml. 1.200, 950 e 1.400 di lunghezza e larghezza media variabile da ml. 3,50 a ml. 5,00, ed un piazzale di mq. 990 di superficie, completamente disboscato. Le «strade – si legge in una nota dei Carabinieri Forestali – erano state oggetto di lavori di allargamento dell’originario tracciato (mediamente inferiore a ml. 3,00), eseguito con mezzo meccanico apripista, con trasformazione della preesistente area boschiva ed alterazione permanente dello stato dei luoghi, mediante estirpazione di ceppaie e movimenti di terra in danno al bosco». All’interno dello stesso cantiere boschivo, nel mese di marzo, i militari avevano provveduto al sequestro d’iniziativa di un altro tratto di strada forestale, avente lunghezza di circa km. 1 e larghezza media di poco inferiore a ml. 6,00, anch’esso allargato consistentemente rispetto all’originario tracciato.