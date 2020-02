Incidente stradale questa mattina a Montepulciano (Siena). Per cause in corso di accertamento un’auto con all’interno il solo conducente ha urtato una cabina di riduzione del gas metano e si è ribaltata sul fianco. Il conducente è stato soccorso dai sanitari del 118.

Lieve fuortiuscita di gas Oltre ai Vigili del Fuoco sul posto sono giunti anche i Carabinieri e i tecnici dell’azienda del gas per contenere la piccola fuoriuscita che si è verificata dopo l’urto.