Un uomo di 73 anni è morto schiacciato dal ribaltamento del suo trattore. E’ successo a Colordesoli di Chiusdino (Siena), dove come imprenditore agricolo stava lavorando in un terreno di proprietà.

Deceduto sul colpo Per cause in corso di accertamento, il mezzo si è improvvisamente ribaltato sbalzando l’uomo, che è deceduto sul colpo, a terra. Sul posto il personale sanitario del 118 che ha constatato il decesso dell’uomo, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.