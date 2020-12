Inseguimento e arresto. Armati, rubano auto e si danno alla fuga. Fermati dai Carabinieri

Inseguimento per le strade di Staggia Senese, in provincia di Siena, e sul raccordo Siena-Firenze per bloccare e arrestare un cittadino russo di 25 anni residente nel milanese e una 22enne di origini polacche senza fissa dimora che si sono resi protagonisti del furto di un’autovettura. Il 25enne è anche stato trovato in possesso di una pistola calibro 7,65, con il caricatore inserito ed approntata per l’uso.

Responsabili di alemno 5 furti I Carabinieri di Poggibonsi si sono messi sulle tracce dei due dopo la segnalazione di una donna di Staggia che dalla finestra aveva visto i due ‘armeggiare’ intorno all’auto del vicino nel cortile condominiale. Individuati in direzione Autopalio, i Carabinieri hanno ingaggiato un inseguimento, affiancando e bloccando l’auto dei malviventi in prossimità dell’uscita Poggibonsi Sud. Le indagini condotte nell’immediatezza dai Carabinieri di Poggibonsi e Colle di Val D’Elsa, hanno consentito di ricostruire i movimenti della giornata dei giovani arrestati che sono risultati responsabili di almeno altri 5 furti tra Poggibonsi e Monteriggioni. Le indagini tuttora in corso e coordinate dalla Procura della Repubblica di Siena sono volte ad accertare eventuali responsabilità dei giovani in merito anche ad altri fatti delittuosi dello stesso tenore verificatisi nella zona.