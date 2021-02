Il Collegio di Disciplina dell’Università di Siena – Sezione Professori Ordinari – si è riunito oggi, 25 febbraio, per discutere la procedura relativa all’avvio del procedimento disciplinare nei confronti del professor Giovanni Gozzini.

Il Collegio ha presso atto della contestazione disciplinare e ha convocato per i prossimi giorni il professor Giovanni Gozzini. Come previsto dall’art. 10 c. 3 della legge 240 del 2010, il Collegio di Disciplina ascolterà il Rettore, professor Francesco Frati.