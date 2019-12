Investimento da 180mila euro. San Gimignano, terminati i lavori per la nuova fognatura

Si sono conclusi con esito positivo i lavori di Acque SpA, gestore del servizio idrico integrato nel Basso Valdarno e in Valdelsa, per la realizzazione della nuova fognatura in via dei Fossi, nel comune di San Gimignano. Un intervento significativo, cominciato a febbraio, chiuso a fine estate e pronto ora a dare i suoi frutti, grazie all’entrata in funzione del nuovo impianto di sollevamento, che permette di condurre i reflui di parte del centro storico alla rete fognaria esistente presso Porta San Giovanni. Da qui gli scarichi vengono indirizzati al depuratore. Il progetto ha comportato un investimento di 180mila euro. Gli obiettivi dell’intervento erano da un lato l’eliminazione degli scarichi fognari in ambiente, dall’altro il miglioramento e la razionalizzazione del servizio. Nel dettaglio, i lavori hanno riguardato l’intercettazione degli scarichi fognari provenienti da via dei Fossi e il loro collettamento tramite un sollevamento fognario e una nuova condotta. L’intervento di realizzazione della tubazione, lunga 250 metri, è stato eseguito mediante trivellazione orizzontale controllata, una tecnica di lavoro che ha permesso di non interferire con la viabilità della zona.

La soddisfazione dell’assessore «Siamo pienamente soddisfatti di questo intervento risolutivo, e per certi aspetti ‘storico’, di collettamento degli scarichi effettuato dal gestore del servizio idrico, programmato ed iniziato con la precedente amministrazione, che ringraziamo, e concluso da pochi giorni – afferma l’assessore ai servizi a rete del Comune di San Gimignano Gianni Bartalini -. Un altro segnale molto positivo che va nella giusta direzione della salvaguardia dell’ambiente e del territorio, con azioni congiunte e condivise tra Comune ed Acque SpA finalizzate ad eliminare progressivamente quelle situazioni di criticità presenti da molto tempo sul territorio. Come amministrazione comunale – conclude Bartalini – siamo altresì impegnati insieme al gestore nel raggiungimento degli obiettivi prefissati al fine di consentire una adeguata programmazione e la successiva realizzazione di interventi di riqualificazione su buona parte della infrastruttura di rete esistente».

Acque sempre più pulite «L’intervento per la nuova fognatura – sottolinea il vicepresidente di Acque SpA, Giancarlo Faenzi – rappresenta un ulteriore, importante tassello nella riorganizzazione degli schemi depurativi nel Basso Valdarno. Dai progetti più complessi a quelli che riguardano i piccoli centri come nel caso di San Gimignano, l’obiettivo è quello di riuscire a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini attraverso la restituzione in ambiente di acque sempre più pulite».