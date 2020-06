Kit gratuito al Museo di Palazzo Pretorio. Giochi e disegni per accompagnare la visita in maniera divertente

Da sabato in distribuzione un kit gratuito per le famiglie che si recheranno al Museo di Palazzo Pretorio: giochi e disegni per accompagnare la visita in maniera divertente. Un modo divertente di scoprire il Museo di Palazzo Pretorio e le sue storie, andando alla scoperta di particolari e curiosità: da questo fine settimane è in distribuzione un kit gratuito per le famiglie, per rendere la visita più interessante. Sono due le attività proposte: “Colora il museo” o “Risolvi il cruciverba” e sono dedicate a due fasce d’età: 3-5 anni e 6-9 anni. Il kit può essere ritirato gratuitamente in biglietteria. C’è anche una sezione speciale dedicata a Piazza del Comune, per conoscere tutti i segreti di questo luogo, che è il cuore della città.

Ingresso gratuito per minorenni Una volta terminato il gioco, i bambini potranno lasciare un loro disegno o una cartolina da imbucare nella cassetta postale posizionata in biglietteria. Tutti i disegni raccolti faranno parte di un evento speciale. Nel rispetto delle misure anti contagio COVID-19, matite e pennarelli dovranno essere portati da casa. Fino al 31 luglio l’ingresso al Museo è gratuito per i minori di 18 anni, mentre gli adulti pagano la tariffa speciale di 5 euro.