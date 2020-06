La classifica. La Scuola Sant’Anna è quarta al mondo tra le giovani università, rettrice: «Risultato di cui siamo fieri»

La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa è quarta a livello mondiale nella classifica delle giovani università, diffusa da THE – Times Higher Education, che valuta le performance delle giovani istituzioni universitarie, fondate da meno di 50 anni. Si tratta del suo migliore risultato ottenuto nel Times Higher Education – Young University Rankings 2020, con un consolidamento nella “top ten” delle giovani università, che pone la Scuola Superiore Sant’Anna (settima nello stesso ranking del 2019) nelle posizioni di vertice.

Seconda in Europa La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, secondo la classifica, è prima tra le italiane e seconda in Europa, dopo la Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris. L’annuncio è arrivato durante la conferenza di presentazione, per riflettere sulle potenzialità che possono esprimere le giovani università e che si è svolta in diretta mondiale sotto forma di webinar, con la partecipazione di Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna; Kate Mc Grath, vice rettore alla ricerca della Sydney University of Technology; Jaume Casals, rettore della Universitat Pompeu Fabra di Barcellona, Nick Fowler, Chief Academic Officer di Elsevier come moderatore.

La rettrice Nuti: «Risultato significativo» «E’ un risultato davvero significativo – commenta Nuti – di cui siamo fieri. La Scuola Superiore Sant’Anna è un ateneo giovane perché conta poco più di 30anni di vita ma è giovane anche per la composizione del suo corpo docente, dove i ricercatori e assegnisti contribuiscono con il loro impegno ed entusiasmo ai risultati eccellenti nel campo della ricerca e della formazione. Questo risultato ci responsabilizza ancora di più nel nostro lavoro nell’ambito del sistema universitario italiano al servizio del Paese».