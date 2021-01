La denuncia. Legambiente: «Antica strada all’Isola d’Elba sventrata per i cavi della fibra»

I Rimercojo (o Rimercoi) all’isola d’Elba (Livorno), nel Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano e nel comune di Marciana, «che collega, attraverso l’antico e magnifico ponte» Lavacchio a Poggio, «era una vecchia strada, antica di almeno 700 anni».

Diventata in gran parte un sentiero «aveva conservato parte della sua pavimentazione in lastre irregolari di granito e in sassi meticolosamente sistemati». Ora però, denuncia Legambiente Arcipelago toscano, «non c’è più: è stata completamente sventrata per tutta la sua larghezza, meno, fortunatamente, che nell’attraversamento del ponte, per posare i cavi della fibra ottica per internet».

I lavori hanno trasformato «l’intero percorso in una poltiglia fangosa e riducendo la parte lastricata in un accumulo disordinato di lastre dove è difficile camminare. Parte del materiale scavato è stato poi scaricato a valle, direttamente nel bosco».

Per Legambiente è «impensabile che chi ha commesso questo sfacelo riesca a riportarlo a qualcosa di simile all’originale, visto anche come si è proceduto al ‘ripristino’. Sappiamo – aggiunge l’associazione – che i carabinieri forestali sono già intervenuti prontamente con sopralluoghi e ci rivolgiamo al Comune di Marciana e al Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano perché intervengano perché i responsabili di questo scempio vi pongano in qualche modo rimedio e vengano sanzionati per quel che hanno combinato su una strada storica in un’area protetta».