La nuova realtà. Da fusione istituti Maremma e Valdichiana nascerà la Banca Terre Etrusche

Si chiamerà Banca Terre Etrusche e di Maremma il nuovo soggetto che nascerà all’inizio del 2021 dalla fusione di Banca delle Terre Etrusche e di Maremma (Banca Tema) e Banca Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano (Banca Valdichiana). Ad annunciarlo in una nota il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, nell’ambito del progetto strategico di integrazione e di sviluppo 2020 – 2023.

La nuova Banca sarà una realtà cooperativa da 2,5 miliardi di euro di attivi, con fondi propri per 180 milioni di euro, impieghi alla clientela per 1,5 miliardi di euro e una raccolta complessiva (tra diretta e indiretta) per 2,3 miliardi di euro.