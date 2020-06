La ripartenza. Toscana, torna “Arcobaleno d’estate”, la grande festa di inizio estate tra musica, brindisi e visite guidate

La Toscana ha voglia di ripartire e lo fa da venerdì 19 a domenica 21 giugno con “Arcobaleno d’Estate”, la grande festa di inizio stagione promossa dalla Regione Toscana con il quotidiano Qn-La Nazione, il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana, la collaborazione di Anci Toscana e delle categorie economiche.

Inaugurazione a Firenze L’iniziativa rappresenta il primo grande evento promozionale della ripartenza turistica post-Covid in Toscana. L’evento inaugurale promosso da Confcommercio, il 19 giugno, sarà ospitato in piazza Santa Croce a Firenze.

Festa a Pisa e Arezzo Il 20 giugno la festa si sposta a Pisa, con appuntamento sulla Torre pendente per un brindisi, e poi a bordo di un’imbarcazione lungo il litorale attraverso il passaggio dell’Arno fino al porto. Lo stesso giorno più di 300 attività tra bar, ristoranti, e locali del centro storico di Arezzo offriranno degustazioni, cocktail, aperitivi e cene sotto le stelle grazie al lavoro di Confcommercio, mentre visite guidate consentiranno di scoprire la Pieve, la basilica di San Francesco, piazza Grande e l’Anfiteatro romano.

Evento finale a Marina di Pietrasanta L’evento finale di domenica 21 si terrà al bagno La Bussola di Marina di Pietrasanta (Lucca), con il concerto di Musica Nuda, il progetto di Petra Magoni (voce) e Ferruccio Spinetti (contrabbasso), che renderà omaggio agli interpreti della musica italiana che si sono esibiti proprio alla discoteca Bussola negli anni ’60. Sul sito www.arcobalenodestate.it si trovano non solo gli eventi in cantiere per il fine settimana Arcobaleno 2020, ma anche le offerte per i visitatori e i toscani che desiderano passare l’estate in Toscana.