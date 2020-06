La tragedia. Tenta di salvare cavallo caduto in laghetto, muore 27enne

Un 27enne residente a Pisa che risultava disperso in un laghetto interno a un maneggio a Migliarino Pisano (Pisa) è stato ritrovato morto dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco intervenuti sul posto. Il ragazzo si trovava nel laghetto per tentare di trarre in salvo un cavallo caduto in acqua. A constatare il decesso, dopo alcune ore di ricerche, è stato il medico del 118.

Imbarcazione capovolta Secondo una prima ricostruzione il cavallo è caduto nel laghetto e due uomini a bordo di un piccolo natante hanno tentato di recuperarlo. L’imbarcazione si è però capovolta e solo uno dei due occupanti è riemerso. L’animale è stato poi recuperato.