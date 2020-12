L’abbraccio di Livorno. Un grande cuore sotto la cupola dell’ospedale, dedicato a sanitari e vittime del Covid

Un grande cuore rosso luminoso, posto sotto la cupola S. Giulia dell’ospedale di Livorno, dedicato agli operatori sanitari e alle vittime del Covid. Presenti alla cerimonia di accensione, tra gli altri, il direttore della struttura Luca Carneglia e il sindaco di Livorno Luca Salvetti.

Sindaco Salvetti: «Supporto materiale e non solo» Il sindaco, spiega una nota, ha sottolineato che «il 2020 è stato un anno difficile per tutti, per questo l’Amministrazione si è impegnata con molteplici iniziative a sostenere materialmente le persone in difficoltà. Non meno importante ci è sembrato però dare anche un supporto morale. Questa estate lo abbiamo fatto con l’organizzazione di eventi svolti nel rispetto delle norme di sicurezza e adesso, per la fine dell’anno, con questa luminaria diffusa per tutta la città. Tra i primi luoghi che ci sono venuti in mente c’è stato sicuramente l’ospedale per un omaggio doveroso sia ai concittadini che hanno perso la vita quest’anno, sia ai tanti operatori sanitari che in questi mesi si sono dedicati, anima e corpo, alla dura battaglia contro il Covid sacrificando spesso anche gli affetti familiari».

Il direttore Carneglia: «Grande attenzione città a nostro operato» Per Carneglia, «questo cuore e soprattutto questo pensiero dimostrano ancora una volta la grande attenzione che la città di Livorno ha rivolto al nostro operato. Abbiamo sentito la vicinanza di tutti in questi mesi e si è trattato davvero di un sostegno fondamentale senza il quale sarebbe stato più complicato andare avanti. Ancora una volta grazie al Comune e a tutti i cittadini».