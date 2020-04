L’anniversario. 800 anni dalla nascita di Ambrogio Sansedoni, benedizione dell’arcivescovo con la reliquia

Nella ricorrenza dell’ottavo centenario della nascita Beato Ambrogio Sansedoni il 16 aprile, alle 17, sarà celebrata una messa nella cappella di Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Mps (Banchi di Sotto 34) e dove visse la famiglia del Beato.

La benedizione con la reliquia Durante la celebrazione, spiega una nota, l’arcivescovo di Siena Paolo Lojudice impartirà la benedizione con la reliquia del beato Ambrogio Sansedoni, donata dai padri Domenicani di Siena alla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, in occasione dell’ottavo centenario. La reliquia è stata collocata in un nuovo e moderno reliquiario, opera dello scultore Lucio Minigrilli e realizzato presso i laboratori di Giovanni Raspini di Arezzo. A causa dell’emergenza Coronavirus, la funzione religiosa avverrà a porte chiuse alla presenza dell’arcivescovo Lojudice, del concelebrante padre Alfredo Scarciglia, priore del convento dei Domenicani di Siena, del presidente della Fondazione di Carlo Rossi, e del direttore generale Mps Marco Forte. La messa verrà trasmessa in diretta dalle televisioni e radio locali per consentire alle persone di assistere da casa.

Ambrogio Sansedoni (Siena, 16 aprile 1220 – 20 marzo 1286), è il personaggio più noto della nobile famiglia che fu proprietaria del palazzo attualmente sede della Fondazione Mps. Un suo busto è collocato sulla facciata del Duomo di Siena e, fino a metà ‘500, era a lui dedicato un Palio. Il Beato Ambrogio è stato anche il soggetto del drappellone del 2 luglio 1986, dipinto da Carlo Cerasoli.